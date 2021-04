Sky, Bucciantini: "Al Napoli manca uno Scudetto, sarebbe servito per raccontare meglio il calcio"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Manca uno Scudetto a Napoli e Roma, sono due squadre che hanno seriamente lottato negli ultimi dieci minuti per il titolo e lo avrebbero meritato. Il potere è parte in causa nella vita e nello sport, che dovrebbe negare i poteri acquisiti ma non sempre lo fa. Lo Scudetto del Napoli sarebbe servito per raccontare meglio il calcio perché sarebbe stato figlio di una programmazione da parte di una società sana e senza debiti".