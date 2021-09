Ultime calcio - Ai microfoni di Sky, Beppe Bergomi parla della Juventus:

"Io stimo Allegri, però non è più il momento di gestire, è il momento di allenare. Coi giovani e il centrocampo in difficoltà, devi dare qualcosa. Quando hai tanti campioni devi essere bravo nel far riposare qualcuno, nel gestire la settimana, perché vanno da soli".