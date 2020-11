Sky, Assogna: "Il Napoli può lottare per lo scudetto, Fonseca l'uomo in più della Roma"

Paolo Assogna, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Fonseca è stato molto bravo a costruire la squadra in un periodo complicato storico e anche per la Roma che affrontava un cambio di proprietà. I big hanno dato anima a questa squadra e un senso al progetto giovani. La Roma arriva alla sfida di Napoli con grande fiducia. Mi aspetto un Napoli fortissimo, metterei loro subito sotto a Juventus e Inter”.