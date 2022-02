Sissoko: "Koulibaly torna con entusiasmo, Anguissa dovrà riguadagnarsi il posto. Napoli-Inter? Azzurri favoriti"

Momo Sissoko, ex centrocampista di Liverpool, Juventus e Psg tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Koulibaly ha vinto la Coppa D'Africa e torna felice e carico di entusiasmo. Sono sicuro che farà benissimo col Napoli. Sarà un po' stanco perchè ha giocato tanto e giocare in Africa non è come farlo in Europa, ma sono sicuro che farà valere la sua forza in campo. Anguissa deve aspettare perchè il calcio è così. Lobotka ha fatto benissimo e il Napoli sta vincendo, quindi è giusto che Frank aspetti l'opportunità per dimostrare di meritare la titolarità. Il Napoli gioca in casa e credo sia la favorita contro l'Inter.