Sissoko: "Buon pareggio per il Napoli ieri, la Juve si aspettava una partita facile"

Ultime notizie calcio Napoli - Mohamed Sissoko, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per il Napoli ieri è stato un buon risultato visto che ha tante assenze, a partire ovviamente da Kalidou Koulibaly. La Juventus si aspettava una partita facile ma non è stato così. Il Napoli adesso deve aspettare il rientro dei calciatori impegnati in Coppa d'Africa, cambia tanto la loro presenza. Di Tuanzebe me ne hanno parlato bene, mi dicono che sia molto bravo e che può giocare in una grande squadra".