Sissoko: "Bakayoko mi piace molto, può far bene a Napoli! Osimhen può diventare un grande calciatore"

Ultimissime calcio Napoli - Mohamed Sissoko, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Bakayoko è stato un grande colpo per il Napoli, a me piace molto. Ha fatto un gran gol ieri, se resta in azzurro può far ancora bene! Non mi aspettavo un campionato così equilibrato ma è diventato più bello perché ci sono tante squadre che si giocano un posto in Champions League. Tra Juventus e Napoli sceglierei i bianconeri, perché sono in difficoltà ma restano una squadra di grande valore. Osimhen ha qualità ed ha fame. Quest'anno purtroppo non ha avuto continuità, può diventare un grande calciatore".