Sissoko: "Bakayoko ed Osimhen forti, pagano il momento della squadra. Benitez voleva portarmi a Napoli"

Ultimissime calcio Napoli – Mohamed Sissoko, ex calciatore della Juventus e della Fiorentina, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Bakayoko è un calciatore importante, non si sta esprimendo al massimo ma è una questione di fiducia. La squadra non sta andando bene, ma lui ha tutto per essere protagonista nel Napoli. Gli azzurri sono una squadra forte, per il mercato fatto e per la rosa che hanno dovrebbero lottare per lo Scudetto. Osimhen è forte, sta avendo un po’ di problemi ma ci sta visto il Coronavirus ed il tempo necessario per ambientarsi. Una volta fatto ciò, si ritaglierà il suo spazio. Napoli? Benitez mi voleva, ma alla fine non si è concretizzata. Potrebbe starci un ritorno di Benitez al Napoli, ma credo che Gattuso sia l'uomo giusto per questa strada”.