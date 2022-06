Foschi: "Sirigu sarebbe un gran colpo per il Napoli, vi racconto cosa mi colpisce di lui"

Notizie Napoli calcio. Rino Foschi, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

Rino Foschi ha parlato anche della trattativa Napoli-Sirigu, avendolo avuto alle sue dipendenze a Palermo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sirigu è una garanzia per età ed esperienza per poter fare da chioccia a Meret. E' un ragazzo eccezionale, soprattutto a livello caratteriale, ideale per il discorso che intende intraprendere il Napoli per i portieri. Lui già da giovane dimostrava grandi qualità emotive nello spogliatoio, un leader nato che non ha paura di niente. Se il Napoli lo prende fa un grande colpo".