Sirigu: "Napoli ambiente ideale per una stagione di vertice! Spalletti tra i migliori, ha idee di calcio uniche"

Ultime notizie SSC Napoli - "A Napoli l'ambiente è ideale per una stagione di vertice, la piazza è calda e ci dà tanto. Dobbiamo proseguire così. Poi, si vedrà". Pensieri e parole di Salvatore Sirigu, intervenuto a margine del premio USSI Sardegna. E che se vogliamo sono anche un indizio sul suo futuro, con la voglia di permanenza per una stagione che ha ancora tanto da dire.

Il portiere del Napoli Salvatore Sirigu si sente fortemente nel progetto Napoli e lo fa intuire anche dalle risposte che dà - e riportate da Repubblica.it - in merito alla situazione da prima della classe che vive la formazione di Spalletti: "Parlo di tutto ma non di scudetto e classifica". Scaramantico, un napoletano già bello e buono:

"Sarà più dura ripartire in campionato per i club, meno per chi li gioca. Anguissa, Zielinski, Olivera, Kim e Lozano: sono tornati più motivati che mai. Il mister sta facendo un perfetto turn over, stiamo così bene che chiunque giochi diventa fondamentale. Il segreto del Napoli? Siamo coesi e motivati. Anche in allenamento: arriviamo al campo che siamo carichi a mille, chiunque indossi la casacca fa benissimo. Da Kvaratskhelia, un fenomeno con tutti i colpi che deve diventare un po' più egoista sotto porta, a Osimhen, forza fisica e mentale pazzesca, e Lozano, con la palla capace di fare qualsiasi cosa".