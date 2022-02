Inter, Inzaghi: "Sconfitta nel derby immeritata, abbiamo voglia di rivalsa"

Ultime notizie calcio Napoli - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sportmediaset alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Roma valevole per i quarti di finale:

"Incontriamo una squadra forte, una squadra che può battere qualsiasi avversario sempre. Hanno tantissimi giocatori di qualità, un grandissimo allenatore come José (Mourinho, ndr) e noi dovremo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente. Sappiamo che il calcio è fatto di episodi ed anche la Roma non sarà contenta perché viene da un pareggio in casa contro il Genoa, probabilmente, anzi sicuramente immeritato".