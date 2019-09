Simeone, consigliere comune Napoli a CN24: "Il comunicato di Ancelotti è stato uno schiaffo. Spogliatoi pronti, domani la consegna del San Paolo al Napoli"

Ultime calcio Napoli - Nino Simeone, consigliere del comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mi mancano veramente le parole dopo quanto è accaduto. L'ennesima occasione persa per stare zitti. Qualcuno si è lanciato, altri hanno emesso comunicati. Sono andato al San Paolo e ho fatto foto. Ho anche un video della situazione attuale. E' diventato un parto non un battesimo quello di sabato. Lo stadio è pronto, alle 11 di domani sarà convocato il calcio Napoli per la firma dei verbali di consegna della gara con la Sampdoria. La firma è per le singole partite, compresa anche quella col Liverpool, che dovranno essere pagate di volta in volta in attesa della convenzione. Il Napoli e gli ospiti avranno spogliatoi all'altezza. Il comunicato di Ancelotti è stato uno schiaffo. Ho contatti frequenti con i dirigenti dei lavori. Non c'è mai stato un problema e non è stato segnalato nulla. Tre giorni fa la commissione ha fatto sopralluogo. La situazione generale era ok. Voglio tranquillizzare sia il Napoli che Ancelotti, l'allenatore della mia squadra del cuore. Ieri sera sono andato nel panico, ma ora sono tranquillo. Qualcuno ha strumentalizzato il tutto, una situazione che per fortuna non esiste. Si poteva evitare. Non so quando il calcio Napoli è andato allo stadio, faccio il consigliere comunale. Il fatto che sia andato o meno a fare il sopralluogo è un non problema, lo è il comunicato che ha fatto nascere il tutto. Chi ha scritto quel comunicato, probabilmente ha commesso un errore. Borriello, qualche tempo fa, ha dichiarato che la convenzione verrà firmata prima della gara con la Samp. Ricordiamo che il Napoli deve ancora pagare i debiti precedenti. Non credo che questa situazione porti alla mancata firma della convenzione".