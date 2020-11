Simeone, consigliere comune Napoli, a CN24: "C'è il si del sindaco, serve la deroga del Prefetto e il San Paolo sarà intitolato a Maradona. Vorrei intitolargli anche Piazza Garibaldi"

Ultime calcio Napoli - Nino Simeone, consigliere del comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

San Paolo

“Bisogna fare in fretta, non servono parole: lo stadio va intitolato a Diego Armando Maradona. C'è il parere positivo del sindaco, ora deve passare per la commissione toponomastica. Va chiesto al prefetto una deroga, altrimenti ci vorrebbero dieci anni dalla morte. Una volta avuto il si definitivo, vista la volontà positiva di tutti, si può velocizzare tutto. Che significa Maradona? Sono da ieri triste, è come se avessi perso un familiare, eravamo felici quando giocava Maradona: dal venerdì preparavamo le nostre partite sugli spalti. Ha portato felicità nelle case dei napoletani. Si caricava sulle spalle tutte le schifezze che subivamo. Commemorazione a Napoli? Non ho notizie in merito. Non mi dispiacerebbe ma siamo in zona rossa. Non complichiamoci la vita, ma l'idea è intitolare anche Piazza Garibaldi a Maradona".