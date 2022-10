Simeone a Dazn: "Sono nel posto giusto, questa tifoseria ci carica. Lottiamo per qualcosa di importante, darò sempre il massimo anche per pochi minuti"

Al termine di Cremonese-Napoli ha parlato Giovanni Simeone ai microfoni di Dazn:

"E' sempre bello aiutare i ragazzi. Oggi è stata una bellissima giornata. C'è stata una squadra che ha lottato fino all'ultimo e ci siamo presi 3 punti molto importanti. E' il gruppo a darmi questa grande energia, anche questi tifosi. Oggi sono tantissimi a Cremona e a noi questo fa piacere, questa tifoseria ti aiuta e carica tantissimo. Io ho sempre detto che mi sento un po' argentino e un po' italiano. Sono nel posto giusto, io cotinuerò a fare il mio come sempre. L'importante sono i minuti e non partire titolare, conta la qualità del tempo. Anche pochi minuti puoi far bene, spesso giocando tanti minuti non ho giocato bene. Quando il mister vorrà io ci sarò sempre. Scudetto? Parliamo di voler migliorare ogni volta. Napoli è sempre in lotta per qualcosa di importante e continueremo a farlo".