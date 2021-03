Silenzio stampa Napoli, Bargiggia rivela: "Decisione incomprensibile e mal digerita dal gruppo azzurro"

Napoli - Paolo Bargiggia sul suo sito ufficiale scrive sulle vicende del Napoli, in particolare sulla scelta del club di fare silenzio stampa: "L’ultima mossa del silenzio stampa imposto dopo il ko con l’Atalanta è stata incomprensibile e mal digerita dal gruppo azzurro. Ovviamente sempre più nervoso. La società, costretta a tappare le falle con qualche comunicato qua e la per smentire le voci di un presunto attacco di Insigne ai compagni attraverso lo sfogo di Reggio Emilia con il Sassuolo. Oppure, cercando di annacquare, attraverso le dichiarazioni dei procuratori, certe scelte di Gattuso. Per esempio cacciata di Mario Rui per scarso impegno giovedì all’allenamento".