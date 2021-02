Silenzio stampa Napoli, Alvino: "Le banalità di Gattuso pre e post Granada hanno dato fastidio a qualcuno"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta così la situazione legata Gennaro Gattuso e il Napoli ai microfoni di Canale 8:

"Silenzio stampa del Napoli? Ascoltare le banalità di Gattuso pre Granada e post Granada evidentemente ha dato fastidio a qualcuno. In conferenza pre Granada Gattuso ha detto che gli infortunati non sarebbero stati un alibi. Il campo poi ha detto altro, i giocatori tra l'altro sono furbi, noi lo sappiamo. Comunque, finisce la partita, e Gattuso cambia opinione parlando dei tanti infortunati che aveva il Napoli e che avrebbero causato la sconfitta. Dunque, questo atteggiamento da Dottor Jekyll e Mr. Hyde non è piaciuto".