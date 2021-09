Giuseppe Signori è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen è giovane e di grande qualità, deve adattarsi al nostro campionato e ha tempo di crescere. Insigne è di grande lavoro e può arrivare in doppia cifra sempre. Il Napoli è partito nel modo giusto e ha tutte le qualità nei giocatori anche di ricambio nel poter lottare fino alla fine".