Siani: "Chi è Maradona? Uno che mi disse: ho paura, ho paura di deludere la gente"

Ultime notizie Napoli - In un'intervista al Corriere della Sera, Alessandro Siani è tornato a parlare di Diego Armando Maradona: "Mi disse: ho paura", ecco l'estratto dall'intervista:

Maradona. Voi napoletani non riuscite a muovervi da lì?

«Per noi Maradona è un esempio di grandezza. Io ho conosciuto lui, Pino Daniele, Luciano De Crescenzo, ho capito che avevano una matrice comune: il fatto di intercettare il pensiero della gente anche tra mille contrasti e mille problemi. Maradona l’ho diretto come regista in uno spettacolo al San Carlo, prima di salire sul palco Diego era pensieroso nel camerino. Mi disse: ho paura, ho paura di deludere la gente. Lui, Maradona. Eppure il pensiero era sempre quello, la gente. Non nascondeva le sue fragilità e contemporaneamente era un gigante».