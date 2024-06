Shakhtar, l'ex dirigente: "Sudakov perfetto come sostituto Zielinski, ma andava preso prima"

Calciomercato Napoli- Carlo Nicolini, dirigente sportivo reduce dall'esperienza allo Shakhtar Donetsk, ha parlato di Georgyi Sudakov, nel mirino del Napoli in un'intervista a EuropaCalcio:

Mercato Napoli, parla l'ex dirigente di Sudakov

“Sudakov è un classe 2002, sta crescendo tantissimo dal punto di vista tecnico, tattico e della personalità. Certi calciatori, però, come ad esempio Dovbyk, andrebbero presi prima che le loro valutazioni crescano a dismisura, come in questi casi. I nostri scouting sono preparatissimi, ma penso ci vorrebbe un po’ più di sano coraggio non tanto nell’individuare certe tipologie di calciatori, perché è una cosa che già facciamo, quanto nel prendere una decisione forte e acquistarli prima degli altri. Sudakov, al Napoli, ad esempio, potrebbe sostituire lo stesso Zielinski: gioca indistintamente da numero otto, anche se le sue caratteristiche potrebbero propendere più per il dieci. Ha un grandissimo talento ed è pronto per il grande salto. Sudakov non è l’unico: altri grandi protagonisti potrebbero essere Dovbyk e Bondarenko: il primo, in particolare, ha le caratteristiche da vero ariete, come Bobo Vieri”.