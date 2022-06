Sesa su Mertens: "Richiesta fuori mercato, a queste cifre io non lo rinnovo!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli David Sesa, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Sesa:

“La richiesta di Dries Mertens per rinnovare col Napoli? Tutti si sono affezionati a Dries, ma se questa richiesta è vera allora è fuori mercato: ha una certa età, il calcio dopo il covid è cambiato e a queste cifre e vista la sua età non rinnoverei.

Deulofeu? Verrebbe volentieri a Napoli perchè giocherebbe la Champions, ha giocato in un grande club come il Milan e sarebbe un ottimo acquisto se arrivasse a Napoli.

Bernardeschi è un giocatore di valore, ma forse sta cercando altre offerte: fossi nel Napoli, andrei diretto su Deulofeu.

Gnonto dello Zurigo? Il problema è un altro in Italia: conta quasi solo il risultato, i giovani non vengono rischiati perchè servirebbe pazienza e magari non c’è il ritorno del risultato. Gnonto è arrivato giovane allo Zurigo, quest’anno non è stato sempre titolare ma è stato aspettato e gestito nel modo migliore. Così come Sebastiano Esposito al Basilea, molto apprezzato anche se ha avuto alcuni problemi comportamentali”