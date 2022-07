Sesa: "Mertens? Aspettiamo ancora un po'. In caso di addio meriterebbe un grande tributo"

David Sesa è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Queste le parole di Sesa:

"Per Mertens aspettiamo, perché non sappiamo ancora come questa storia andrà a finire. E’ un giocatore che ha dato tanto per questa maglia, il minimo che bisognerebbe fare per salutarlo sarebbe una festa importante davanti al pubblico. Forse non fa parte delle idee del club, è un business molto duro e il Napoli farà i suoi interessi"