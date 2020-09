Serie C, il presidente Ghirelli: "Difficile reggere a lungo senza tifosi per club come i nostri"

Notizie Calcio - Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Noi della Serie C, ma lo sport in genere, difficilmente potrebbe reggere a lungo senza tifosi. Da un lato per la passione, il calcio senza tifosi è un'altra cosa. Poi per noi di Serie C attraverso il botteghino otteniamo risorse indispensabili ed il pubblico garantisce in parte i nostri sponsor che sono di livello territoriale".