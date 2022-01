Serie C, Ghirelli: "Covid e Napoli? La ASL ha priorità superiore, chiedetelo alla Serie A perchè non blocca il campionato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente della Lega di Serie C Francesco Ghirelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Casi Covid e noi abbiamo bloccato il campionato? Chiedetelo alla Serie A, io sono partito dal ragionamento che rinviare una giornata non è un provvedimento facile da prendere. La salute però è al primo posto, la curva epidemiologica sta aumentando di giorno in giorno e c’è un problema anche relativo al pubblico: portarli allo stadio significa determinare ulteriori elementi di contagio. Bisogna che ci sia un rigore maggiore sugli spalti, serve la vaccinazione obbligatoria: la libertà deve portare al rispetto degli altri, si combatte un virus che fa soffrire e ammazza le persone. Se la ASL non facesse partire il Napoli? Abbiamo lavorato con 60 ASL durante la pandemia, hanno una priorità gerarchicamente superiore e la Lega ha il potere di rinviare le partite. In un Palermo-Turris sospesi il match a 20’ dall’inizio, proprio perchè me lo disse la ASL”