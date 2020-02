Roma travolgente all'Olimpico che annienta il Lecce di Liverani. A segno per i giallorossi Under, Mikitarian, Dzeko e Kolarov. Partita senza storia con gli uomini di Fonseca che hanno preso il comando del gioco fin dall'inizio del match. Roma che in virtù di questo risultato, allunga sul Napoli al quarto posto, portandosi a +6 dagli azzurri che venerdì sera hanno battuto il Brescia al Rigamonti.

Guarda la classifica in allegato!