Serie A, l'agronomo Castelli a CN24: "Il manto erboso del San Paolo è tra i migliori in Italia. Doppia sfida? Non è un problema"

Giovanni Castelli, agronomo della Serie A, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il manto erboso del San Paolo l'ho visto subito dopo le Universiadi, rivisto anche quindici giorni fa: la superficie di gioco è quella che piace al Napoli e ai calciatori. Dal punto di vista del rettangolo di gioco non ci sono riserve. Il San Paolo si contende tra il primo e il secondo posto come miglior campo in Serie A. Qualche difetto c'è stato dopo le Universiadi ma sono stati risolti, sia perché il campo digerisce questi problemi e anche per via della manutezione. Queste iniziative lasciano il segno ma l'importante adoperarsi per togliere questi segni ed è stato fatto".