Serie A, l'A.d. De Siervo: "Pronta una nuova iniziativa contro il razzismo, novità sugli anticipi e posticipi"

Notizie Calcio - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In Spagna vogliono un mercato che non chiuda mai. Dobbiamo cercare di allineare tutti, non si può prescindere un mercato globale.

Stiamo ultimando con le TV una calendarizzazione che tenga conto di tutte le esigenze per gli anticipi e postici, tenendo conto anche della Champions League. E' un lavoro complicato che tenga conto di tutto. Entro breve tempo verrà diramato.

Il nostro calcio è sulla strada giusta. Merito dei nostri allenatori, è finalizzato sempre più allo spettacolo. Questo ci renderà sempre più popolari in giro per il mondo. Cominciare più tardi il campionato è stata una scelta per andare incontro ai tifosi. Anche il numero degli spettatori è aumentato.

Sul razzismo: abbiamo mandato a tutte le squadre la richiesta di un testimonial che abbia maggior sensibilità contro il razzismo per creare una campagna internazionale. Vogliamo isolare questi quattro cretini che ogni volta si rendono protagonisti"