Serie A, De Siervo: "Vi spiego come si svolgerà la premiazione della finale di Coppa Italia"

Ultime calcio Napoli - La Lega Serie A ha illustrato ai media tutte le attività e le iniziative collaterali alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A, ha dichiarato sulla premiazione:

De Siervo

"Potremmo chiamarlo self service. Gli atleti si approprieranno della coppa e delle medaglie, così da evitare il contatto col gruppo squadra che è sottoposto a controlli severi. Non vedrete il presidente Gravina né il presidente Dal Pino a premiare i giocatori, che in un percorso distanziato avranno la possibilità di acquisire il meritato trofeo".