Sergio: "Ho una sensazione sulla favorita per lo Scudetto, Raspadori è decisivo quando entra"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Raffaele Sergio, doppio ex di Napoli e Torino:

“Questo campionato è bello, interessante ed equilibrato. L’Inter da qualche settimana la vedo in difficoltà perché oltre alle tre competizioni si è messo anche qualche infortunio di troppo ed è attesa da un periodo di fuoco. La mia sensazione quindi al momento è che il Napoli sia favorito, almeno in questo momento. Quando dei giocatori importanti si infortunano, il problema è il recupero. Adesso gli impegni sono ravvicinati e spesso si forza il recupero, ma così facendo poi si sta fermi ancora più tempo.Â

Raspadori titolare col Torino? Dipende come stanno gli altri. Conte ha la squadra tutti i giorni a disposizione quindi sarà certamente come affrontare il Torino. Raspadori quando entra è sempre decisivo, ma è naturale che bisogna verificare la condizione del parco attaccanti. Lo utilizzerei a partita in corso. Il Torino sta bene fisicamente, tecnicamente e di testa quindi non sarà facile”.