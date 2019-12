Sereni: "Rapporto strano tra De Laurentiis ed Ancelotti e se il feeling è frutto di un controllo assoluto della società, si resta a bocca aperta"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Sereni, giornalista "Avere un tale controllo sulla comunicazione di un allenatore come Ancelotti è inaspettato ed abbiamo fatto delle verifiche, anche a noi risultano le indiscrezioni del Fatto Quotidiano. C'è un rapporto strano tra De Laurentiis ed Ancelotti e se il feeling è frutto di un controllo assoluto della società, si resta a bocca aperta. Il nuovo allenatore deve essere il punto di partenza del Napoli. Qualora ci fosse un cambio in corsa, si faranno delle scelte anche in sede di mercato, se invece si deciderà di continuare con Ancelotti, credo che il Napoli farà il suo mercato a giugno. Molto dipenderà dalle prossime due partite".