L'ex attaccante di Milan, Inter e Juventus, Aldo Serena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24"

"Il Napoli è una squadra che in questo momento è superiore alle altre per la crescita vistosa di alcuni calciatori come Raspadori. Sono contento anche in previsione della Nazionale.



Non condivido tanto l'alternanza del portiere, è un ruolo diverso, deve essere sicuro del posto e quando non è più in grado di fare il proprio compito va sostituito con l'altro".