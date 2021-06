Senesi, l'intermediario: "Non ci sono stati contatti ma c'è la fila per lui: al Napoli andrebbe di corsa"

Napoli Calcio - Stefano Antonelli, intermediario per Senesi, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ancelotti al Real? E' la notizia del giorno, all'Everton stava bene ma tornare a Madrid è opportunità incredibile. Panchine? Ieri sera mi ha chiamato un agente italiano importante chiedendomi perchè è tutto fermo. I progetti tecnici cambiano, allenatori e direttori sportivi, e per questo sembra esserci stallo. Ci sarà una 20ina di giorni di attesa. Senesi? Non ci sono stati contatti. Il Napoli ha avuto da fare tanto fino alla gara con l'Hellas, poi è arrivato Spalletti: il mercato azzurro comincerà a breve. Mi sento con il papà agente e col suo avvocato, ad oggi c'è una serie infinita di contatti non solo Napoli. Al ragazzo piacerebbe tanto, per un argentino il Napoli è tutto".