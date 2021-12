Senegal, il ct Cissé: "Koulibaly? Potrebbe saltare la prima partita di Coppa d'Africa: siamo ottimisti, lo avremo con noi"

Dubbi sulla presenza di Kalidou Koulibaly e Ismaïla Sarr alla Coppa d'Africa che si svolgerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022? Come riportato dai media senegalesi, il selezionatore della nazionale del Senegal Aliou Cissé ha rilasciato alcune dichiarazioni sui due calciatori.

“Per Kalidou Koulibaly, siamo ottimisti. Potremmo averlo per la prima partita contro lo Zimbabwe, se non la seconda contro la Guinea. Quello che è certo è che lo avremo con noi. Per l'esterno destro del Watford sono in contatto regolare con lui e mi dice che il suo infortunio sta procedendo bene. Potrebbe non aggregarsi alla squadra il 27 dicembre, per continuare la sua riabilitazione al Watford. Dipende da come sta, è un ragazzo che può esserci utile fin dai quarti di finale. Speriamo di averlo per allora"