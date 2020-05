Senderos: "So che l'Arsenal vuole uno tra Koulibaly ed Umtiti"

Philippe Senderos si è raccontato a 360 gradi in una lunga intervista rilasciata in una diretta Instagram. Queste le principali dichiarazioni dell’ex difensore di Arsenal e Milan, evidenziate da "Napoli Magazine":

CORONAVIRUS - "Sono a Londra con mia moglie Sara e i nostri due bambini. Stiamo trascorrendo insieme queste giornate difficili per tutto il mondo. Spero che presto si possa tornare alla normalità, prima di allora invito tutti a stare in casa e a rispettare le regole".

MILAN - "L'anno prima avevo giocato in Champions contro il Milan facendo due grandi partite. Soprattutto quella di San Siro in cui eliminammo i campioni d'Europa vincendo 2-0. L'Arsenal aveva preso Vermaelen e non ero più titolare. A fine agosto mi chiama Flamini per dirmi che Ancelotti gli aveva chiesto di me e mi voleva al Milan. In 3 giorni abbiamo chiuso l'affare: ho detto subito sì ai rossoneri".

ANCELOTTI - "Rispetto a Wenger che sapeva tutto sugli avversari, Carlo aveva un rapporto più empatico con i suoi giocatori. Ti fa stare bene e sentire forte: faresti di tutto per Ancelotti".

ARSENAL OGGI - "Arteta conosce bene l'ambiente e può riportare l'Arsenal in alto. Dopo l'addio di Wenger non era facile ripartire. Con Emery le cose non sono andate bene, ma Mikel può essere l'uomo giusto. Voglio rivedere i Gunners in alto: serve un grande difensore. So che sono interessati a Koulibaly e Umtiti: prenderei uno dei due per tornare al vertice. Il preferito? Dico KK".