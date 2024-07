Semplici sicuro: "Napoli di Conte sarà subito in corsa per lo Scudetto, vi dico perchè"

Calciomercato Napoli - Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gli allenatori lo guardano il calendario? C’è sempre curiosità per capire l’andamento possibile della stagione. Ogni allenatore ha la mente a quello che sarà il mercato e la preparazione della squadra, per cercare di partire al meglio in campionato”.

Sul Napoli: “Sono convinto che lotterà per il titolo. C’è voglia di riscatto ed è arrivato una allenatore che tirerà fuori il meglio dai calciatori. C’è poi da considerare l’assenza dalle coppe che sarà sicuramente un vantaggio nella preparazione delle partite”.