Semplici: "Il Napoli ha un buon margine di vantaggio da gestire con serenità, su Messi e Mbappè..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mondiale? Fino al fischio finale sarebbe potuto accadere di tutto, è stata una partita bellissima finita ai rigori che non sempre rispecchiano l’andamento delle gare. Per tanti minuti ha comandato l’Argentina, sembrava una partita finita ma la Francia con quel campione di Mbappé l’ha riaperta e sembrava quasi portarsela a casa. Quando vedi gente come Messi e Mbappé può succedere davvero di tutto.

Serie A? L’interruzione dovuta al Mondiale non c’era mai stata, mai così lunga, quindi siamo curiosi di capire cosa accadrà : certi valori rimarranno intatti, capire come ripartiranno lo dirà solo il campo. Il Napoli ha un buon margine di vantaggio da gestire con serenità , le avversarie dovranno avere una partenza lanciata e provare a recuperare il margine che gli uomini di Spalletti hanno creato con le loro prestazioni”