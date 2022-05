Semplici: "Bernardeschi a Napoli può ritrovare continuità, con Spalletti farebbe la differenza"

Leonardo Semplici è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il calcio sta cambiando a prescindere dal Covid. Il Napoli deve rimpiazzare Insigne in vista del prossimo anno che è stato un perno fondamentale. Lo stesso vale per Koulibaly, la sua presenza o meno cambierebbe molto la squadra. Bernardeschi alla Juve non ha avuto la continuità che sperava, a Napoli potrebbe essere un valore aggiunto. A Napoli trovarebbe Spalletti che è un grande allenatore e che potrebbe farlo ritrovare la continuità. Il Napoli poteva lottare fino alla fine".