Selvaggi: "Ibra sarebbe stato l'ideale per il Napoli, ma ho molta fiducia in Gattuso"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Franco Selvaggi, allenatore

“Nella mia Nazionale di Under 16 ho allenato molti napoletani, tra cui Immobile, ma il problema è che nessuno giocava nel Napoli. Erano sparsi tra Juve e Inter e questo una società come il Napoli non dovrebbe permetterlo: dovrebbe tenere. Napoli-Inter sarà una gara aperta e nel calcio tutto può accadere. L’Inter è in uno stato di grazia, ma il Napoli ha qualità ed ho fiducia in Gattuso nonostante credo che Conte sia uno dei migliori allenatori in circolazione. Il Napoli manca di fisicità per cui uno come Ibrahimovic avrebbe fatto comodo. Milik mi piace molto anche se Mertens centravanti non mi dispiace”.