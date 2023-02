"Se crede in una cosa dia tutto così morirà senza scrupoli", l'insegnamento di Spalletti

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il messaggio di Spalletti mi ha emozionato, vi rivelo un insegnamento che mi ha dato: ‘lei deve vivere e spendersi in quello che crede, se crede in una cosa dia tutto così morirà senza scrupoli’. Questa frase me la sono portata dietro tutto il giorno.

Ieri Spalletti mi ha spiazzato quando è arrivato e ha voluto parlare al cuore della gente, il suo messaggio è diventato virale. Sono andato a ringraziarlo, ieri ho colto il senso delle sue parole. Allenatori come Mazzarri vivevano a Pozzuoli e si vedevano poco, Benitez più sporadico, Sarri chiuso tre anni a Varcaturo, Ancelotti si vedeva di più mentre Spalletti è stato visto all’edicola, al bar, nei ristoranti in giro per Napoli. Spalletti sta vivendo la città, e ha colto i suoi aspetti"