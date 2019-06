Scozzafava: "Tra James, Lozano e Manolas ne arriveranno due, per il terzo dipende dalle uscite. Video su Sarri? Elegante ed ironico"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tra James, Lozano e Manolas sicuramente ne arrivano due. Per Lozano, però, andranno ad influire inevitabilmente le cessioni, aspettiamo di vedere se arriveranno offerte soddisfacenti per uno dei big. Per Manolas il Napoli sta provando ad inserire qualche contropartita ma al momento manca l'accordo sul calciatore da inserire in questa operazione. Il video del Napoli sul ritorno di Sarri mi è piaciuto tanto, è stato un modo molto elegante, ironico ed al contempo pieno di napoletanità. Lo stile non si va a comprare, se c'è c'è sempre. Ghoulam sta tornando ai suoi livelli ed è la certezza sulla fascia sinistra".