Scozzafava: "Si vede che Conte è raggiante, lo si nota da un atteggiamento verso i tifosi"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Il Napoli si muoverà con disinvoltura sul mercato non appena verrà pagata la clausola, se poi non arrivassero quelle cifre allora il club cadrebbe in piedi con un super attaccante. Ad oggi però non ci sono offerte di un certo tipo. Si vede che Antonio Conte è raggiante, lo si nota anche da come si pone nei confronti dei tifosi che gli chiedono foto e autografi. Si vede che è felice quando approccia i tifosi del Napoli”