Scozzafava: "Lo stadio a Bagnoli? E’ da quando faccio la giornalista che si parla della bonifica! Adoro Calzona per un motivo"

Calciomercato Napoli - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“I tre goal spettacolari di ieri? Quello di Politano è da copertina, ma non è un caso che in pochi minuti ne siano stati segnati tre. Ciò certifica la grandissima qualità tecnica degli attaccanti e dei centrocampisti del Napoli. Questo è il Napoli che non ha giocato male dagli ultimi venti minuti del primo tempo. Lo switch è arrivato già nel primo tempo, poi nell’intervallo ci sarà stata una strigliata sicuramente.

Lo stadio a Bagnoli? E’ da quando ho cominciato a fare la giornalista che si parla della bonifica di Bagnoli, lo vedo poco fattibile in effetti.

Calzona? Lo adoro perchè dal primo momento ho visto un uomo intellettualmente onesto, lucido sempre e mai alla ricerca di alibi. Tante responsabilità non erano le sue, ma ha sempre detto ciò che nel Napoli non funziona. Gli auguro ogni bene, se lo merita”