Scozzafava: "Koulibaly non è in partenza, attenzione a quel che può succedere..."

Calciomercato Napoli - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

"L’affare Osimhen è in dirittura d’arrivo. I segnali negli ultimi giorni andavano già verso questa direzione. Molti di noi hanno paragonato questa trattativa a quella per Pépé, quando si sono complicate le cose, ma in realtà la trattativa è ben diversa. Gattuso si è speso per questo giocatore e il Napoli segue Osimhen da tre mesi, ottenendo un accordo anche con il Lille. Io credo che un giocatore come Osimhen al Napoli serva come il pane. Koulibaly? È balenata anche a me l’idea che Koulibaly possa non partire. Non è scontato il suo addio. Credo che non sia proprio in partenza. Lo stesso giocatore dichiara di stare bene a Napoli. Non mi risulta al momento che al Napoli sia stata presentata un’offerta indecente per Kalidou Koulibaly. Il Napoli non lo svenderebbe mai perché sa l’importanza del giocatore".