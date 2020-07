Scozzafava: "Insigne ha detto una piccola bugia nell'intervista di ieri"

Ultime notizie Napoli. Il Corriere della Sera questa mattina ha pubblicato una bellissima intervista a Lorenzo Insigne, attaccante della SscNapoli.

Oggi Monica Scozzafava a Radio Punto Nuovo ha raccontato alcuni retroscena di quell'intervista, avanzando anche il sospetto a proposito di una presunta piccola bugia pronunciata da Insigne.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Monica Scozzafava, Corriere della Sera:

“Lorenzo Insigne è molto autentico, nel bene e nel male, non ha mai fatto dichiarazioni di facciata. Quella di ieri è stata un'intervista approfondita, le domande erano tante, ha risposto in maniera vera ed ha confermato ciò che penso: da un anno a questa parte è maturato dal punto di vista professionale e personale.

Dualismo con Mertens? Ha fatto un grande lavoro su sé stesso per soffrire più del dovuto. Insisto sul fatto che l'autenticità non si compra, Mertens è entrato a pieno nella napoletaneità, ma non è napoletano. È Ciro per tutti, ma sono atteggiamenti acquisiti, Lorenzo si sente a prescindere un figlio di Napoli, uno scugnizzo. Quando non è stato capito, ha sofferto, anche per il paragone insistente con Mertens che è l'idolo della folla. Ha lavorato tanto ed i risultati si vedono.

Se ha raccontato bugie? Magari quella di aver pensato di andare via da Napoli, potrebbe essere una piccola bugia".