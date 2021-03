Scozzafava: "Gattuso-ADL, separazione quasi certa a fine stagione. Champions ancora alla portata"

Napoli Calcio - Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuta Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno. “Non mi va di partecipare alla girandola di nomi per la panchina del Napoli – ha detto Monica Scozzafava a Radio Crc – se dovessi scommettere adesso, lo farei su un addio di Gattuso a fine stagione. Penso che sia il tecnico a voler lasciare il Napoli, viste le vicissitudini degli ultimi mesi. De Laurentiis potrebbe anche cambiare idea e proporgli di restare, ma credo che Gattuso voglia mettere dinanzi a tutto la sua dignità come ha fatto in altre squadre”.

Tornando invece al calcio giocato, “la gara di domani a Roma è indicativa sulle chance di qualificazione in Champions del Napoli – ha detto Monica Scozzafava a Radio Crc – credo che gli azzurri abbiano tutte le carte in regola per centrare il quarto posto in luogo dell’Atalanta. Se dovessi indicare una squadra su cui fare la corsa, sceglierei quella di Gasperini. Secondo me alla lunga perderà terreno”.