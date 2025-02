Scotto: "Punto guadagnato per come si era messa! Altro gol preso nel finale, è preoccupante"

"Per come si era messo il punto (il terzo pareggio consecutivo) è tutto guadagnato. #Napoli imballato e brillante a (pochi) tratti. In attacco si crea poco: restano i problemi che la squadra si porta dietro da un po'. Preoccupa un altro gol preso nel finale e con una lettura difensiva sbagliata. Tocca sperare che l'#Inter non faccia punti domani per riprovarci col #Como. Positiva la prova di #Raspadori, anche se il 3-5-2 con due ali non nel loro ruolo naturale ha convinto poco".

Questo il tweet del giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, post Lazio-Napoli 2-2.