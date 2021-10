Scotto a CN24: "Spalletti ormai è a suo agio anche nello sviare i giornalisti, da Mertens un messaggio che sa di annuncio"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Insigne? Bisogna mettersi d’accordo, ha fatto il salto di qualità mentale e caratteriale oppure no? Per me lo ha fatto, vincendo cose importanti come l’Europeo, e diventando insostituibile per il Napoli e per la Nazionale. Sto vedendo atteggiamenti di personalità e non di quelli di chi non sa regge le pressioni. Il rendimento non è condizionato dal rinnovo contrattuale, lui è stato onesto quando ne ha parlato ed è un calciatore maturato. Mi ha fatto piacere quando ha incoraggiato Lozano dopo il cambio, sono piccole cose che rendono bene l’idea.

Attacco? Spalletti ormai è a suo agio anche nello sviare i giornalisti, non mi aspetto chissà quali ammissioni. Il messaggio di Mertens che dice ‘ci vediamo giovedì’ mi sa di annuncio e di indizio per un posto da titolare. Se immaginiamo un attacco Lozano-Petagna-Insigne, con Mertens dietro, sarebbe un po’ sbilanciato e non me lo immagino. Penso di più a Mertens al posto di Osimhen con Elmas alle sue spalle, una formula più funzionale all’equilibrio.

Meret e Ospina? Lo spunto di riflessione c’è, Ancelotti e Gattuso facevano turnover mentre Spalletti ha promosso Ospina titolare in campionato e lascerà le Coppe a Meret: è comunque un cambio di passo, una constatazione ovvero Ospina in questo momento è più forte di Meret e va meglio.

Il futuro è interessante, perchè il dualismo terminerà a giugno con Ospina a scadenza: se poi quest’ultimo è titolare e viene reputato più affidabile, allora la società coerentemente dovrebbe tenerselo. Però mi risulta che Ospina vada a scadenza, con il Napoli che darebbe spazio a Meret”