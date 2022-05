Scontri in Spezia-Napoli, Spalletti: "Ci spacca il cuore! Ma vorrei mettere in risalto quello che è successo dopo"

Ultime notizie. Violenti scontri prima, durante e dopo la partita Spezia Napoli di Serie A. Le due tifoserie sono venute a contatto anche nel primo tempo, con alcuni ultras napoletani che hanno scavalcato la balaustra per venire alle mani con gli avversari, richiedendo l'intervento di steward e Polizia. Nel post-partita l'allenatore Luciano Spalletti ha commentato l'episodio in conferenza stampa.

Scontri Spezia Napoli, il commento di Spalletti

Ecco le parole di Spalletti dopo Spezia Napoli, a proposito di quanto è accaduto sugli spalti: "Non metterei in risalto quello che è accaduto, ma metterei in risalto quello che è successo dopo, per come i tifosi si sono messi lì a fare il tifo per il resto della partita, pensando soltanto alla squadra. Bisogna sempre ricordare che allo stadio ci sono anche bambini e famiglie, non bisogna far vedere cose del genere".

L'allenatore ha voluto sottolineare il comportamento corretto dei tifosi in altre occasioni: "A noi spacca in due il cuore vedere certe immagini. Lo stadio è una cosa che serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio. Tante immagini belle viste anche a Bergamo e Genova dove i tifosi sono stati vicini alla squadra anche senza aver raggiunto il risultato sperato. Quello è il modo giusto".

Tifosi Napoli a La Spezia

Poi Spalletti sugli scontri ha aggiunto: "Queste cose non devono succedere negli stadi, poi bisogna capire i motivi. Bisogna però condannare il tutto".