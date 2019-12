Sconcerti: "Situazione del Napoli molto complessa, nessuno sa se Gattuso è quello giusto"

Ultimissime calcio Napoli - A dire la sua sui temi principali di giornata è stato a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti.

Sull'esonero di Ancelotti. "La situazione di Napoli è molto complessa. E' strano che venga esonerato un tecnico che ha superato il turno di Champions. Ancelotti passa il turno ma viene eliminato quando ormai il Napoli è fuori dall'Europa in campionato. Non è un fatto strettamente tecnico, ma maturato in questi ultimi 50 giorni tra incompatibilità tra lui e la squadra. Era un esonero già conclamato, non si poteva più andare avanti".

Su Gattuso. "Nessuno sa se lui è quello giusto. E' un ragazzo di grande carattere, ha appena 40 anni. Se Milik smette di essere infortunato perenne, magari torna a rendere a grandi livelli. E' l'inizio di un cambio di gestione tecnica. Credo che già a gennaio vedremo cambiamenti importanti".