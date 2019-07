Sconcerti sicuro: "Icardi con Milik sarebbe una coppia devastante"

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb. Ecco quanto dichiarato sul Napoli:

"Se Icardi va al Napoli e questo tenesse Milik, formerebbe una coppia devastante. Se dovesse andare al posto di Milik, non guadagnerebbe. Se dovesse andare alla Roma al posto di Dzeko, sarebbe una sostituzione magnifica. In una squadra giovane e di qualità, farebbe bene. Ma quanto ci vorrà per rimetterlo in sesto dopo sei mesi di non gioco? Trovo comunque incredibili che Dzeko non si sposti per 5 milioni di differenza".