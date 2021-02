Sconcerti: "Si può dire tutto a Gattuso ma non che è una persona che gioca su due tavoli"

Napoli Calcio - Il direttore Mario Sconcerti al Maracanà Show di TMW Radio ha commentato la giornata di campionato. Ecco le sue parole:

La Juventus ha trovato la quadratura a centrocampo:

"Ha trovato le soluzioni giuste in mezzo al campo ma anche davanti. Pirlo ha alzato Chiesa, ha rimesso Cuadrado e ha ritrovato un metronomo come Bentancur, alzando di qualche metro Arthur e ha mandato McKennie a fare l'assaltatore".

Inter, Eriksen promosso in regia?

"E' un buon giocatore, ha piedi buoni. Si aggiunge a Brozovic ed è già una conquista, ma non lo sostituisce".

Come commenta la partita del Milan?

"E' stata molto importante e indicativa la scelta di Pioli di far giocare insieme per la prima volta tre attaccanti veri. Non era facile col Bologna, ha cercato di forzare la mano e una volta di più l'hanno aiutata i rigori, che c'erano".

Che ne pensa delle parole di Gattuso?

"Le ho sentito, si riferiva ai social e a una parte della stampa napoletana. Poi ha tirato in ballo il presidente, anche se gli ha dato atto che in un periodo di difficoltà c'è sempre stato. Si può dire tutto a Gattuso, che non è da Napoli, anche se non è vero, ma non che è una persona che gioca su due tavoli"