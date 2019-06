Sconcerti: "Non credo che Cristiano Ronaldo sia stato contento su una battuta di Sarri in conferenza"

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com:

Sconcerti, Sarri ha detto che Cristiano Ronaldo deve segnare di più.

«Non credo che Cristiano sia stato contento di questa dichiarazione. Se ci pensi è un modo per segnalarlo tra i problemi della Juventus. In ogni caso si sono incontrati e credo che Sarri gli avrà spiegato bene come intende utilizzarlo».

Appunto, come lo farà giocare?

«Non lo so, penso che partirà ancora da sinistra, non da centravanti puro. Negli ultimi anni si è ritagliato quella posizione lì, poi è chiaro che Cristiano può fare ciò che vuole. La verità è che nella Juventus il giocatore fondamentale è ancora lui».